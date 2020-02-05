https://static.news.ru/photo/2d4a4970-47c3-11ea-8622-fa163e074e61_660.jpg Фото: uaz.ru

Ульяновский автозавод объявил о скором старте продаж УАЗ СГР с внедорожным оснащением.

Специальная версия автомобиля оснащена пятиступенчатой коробкой передач, двигателем объёмом 2,7 литра и мостами «Спайсер» с блокировкой заднего дифференциала. Также в данной модели предусмотрена возможность использования реечного домкрата, багажник адаптирован к перевозке крупногабаритного груза и оборудован лестницей. Шины BFGoodrich All-Terrain размерностью 225/75 R16 на стальных дисках черного цвета подходят для слабых грунтов, передаёт «Автостат».

Автомобиль доступен только в оранжевом и защитном цветах кузова. Стартовая цена новинки — около 975 тысяч рублей.

Как писал NEWS.ru ранее, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) раскрыл подробности разработки автомобиля проекта «Вагон», созданного по требованию главного автотранспортного управления Минобороны. Разработанная для министерства машина полноприводная и имеет кузов вагонного типа.