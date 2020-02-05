Ульяновский автозавод объявил о скором старте продаж УАЗ СГР с внедорожным оснащением.
Специальная версия автомобиля оснащена пятиступенчатой коробкой передач, двигателем объёмом 2,7 литра и мостами «Спайсер» с блокировкой заднего дифференциала. Также в данной модели предусмотрена возможность использования реечного домкрата, багажник адаптирован к перевозке крупногабаритного груза и оборудован лестницей. Шины BFGoodrich All-Terrain размерностью 225/75 R16 на стальных дисках черного цвета подходят для слабых грунтов,
Автомобиль доступен только в оранжевом и защитном цветах кузова. Стартовая цена новинки — около 975 тысяч рублей.
Как писал NEWS.ru ранее, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) раскрыл подробности разработки автомобиля проекта «Вагон», созданного по требованию главного автотранспортного управления Минобороны. Разработанная для министерства машина полноприводная и имеет кузов вагонного типа.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен