Будем надеяться на лучшее: Самойлова оценила выбор России на Евровидении

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Компания «Российские железные дороги» (РЖД) планирует привлечь на вокзалы Москвы сетевые компании, в том числе магазины одежды, аптеки и кафе. Об этом сообщил заместитель генерального директора холдинга Александр Плутник.

По его словам, это будет предусмотрено единым стандартом развития вокзальных комплексов, который будет разработан в текущем году. Базовым требованием к новому облику вокзала станут современные форматы и подходы к торговле....