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Россия

Будем надеяться на лучшее: Самойлова оценила выбор России на Евровидении

13:35, 09 марта 2021 51
Юлия Самойлова Юлия Самойлова Фото: vk.com/jsvok

Российская певица Юлия Самойлова, представлявшая Россию на Евровидении-2018, в беседе с NEWS.ru прокомментировала победу Манижи в национальном отборе в преддверии песенного конкурса.

По её словам, она сама предлагала кандидатуру таджикской певицы ещё в 2018 году. При этом Самойлова назвала «бессмысленной затеей» попытки сравнивать Манижу с группой Little Big.

Они яркие и талантливые, каждый по-своему. За неё я крайне рада и желаю справиться с жёстким графиком и волнением. Песня её хорошая, не хочу думать, что русский язык станет камнем преткновения. У неё восхитительные вокальные данные, хотелось бы раскрытия их в большей степени. Но будем надеяться на лучшее. Манижа, в любом случае это твой год, твой конкурс, твоя победа, — заявила Самойлова.


Ранее NEWS.ru сообщал о том, что певица Манижа Сангин, которая представит Россию на международном конкурсе песни «Евровидение», объяснила смысл своей песни «Русская женщина».

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