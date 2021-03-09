Будем надеяться на лучшее: Самойлова оценила выбор России на Евровидении

Российская певица Юлия Самойлова, представлявшая Россию на Евровидении-2018, в беседе с NEWS.ru прокомментировала победу Манижи в национальном отборе в преддверии песенного конкурса.
По её словам, она сама предлагала кандидатуру таджикской певицы ещё в 2018 году. При этом Самойлова назвала «бессмысленной затеей» попытки сравнивать Манижу с группой Little Big.
Они яркие и талантливые, каждый по-своему. За неё я крайне рада и желаю справиться с жёстким графиком и волнением. Песня её хорошая, не хочу думать, что русский язык станет камнем преткновения. У неё восхитительные вокальные данные, хотелось бы раскрытия их в большей степени. Но будем надеяться на лучшее. Манижа, в любом случае это твой год, твой конкурс, твоя победа, — заявила Самойлова.
Ранее NEWS.ru сообщал о том, что певица Манижа Сангин, которая представит Россию на международном конкурсе песни «Евровидение», объяснила смысл своей песни «Русская женщина».