В РФ борьбу с абортами предлагают признать социально значимой деятельностью

https://static.news.ru/photo/fb240b7a-7a89-11eb-8742-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России работу некоммерческих организаций по профилактике абортов предлагают признать видом социально значимой деятельности. Соответствующее обращение (есть в распоряжении NEWS.ru) общественное движение «За жизнь!» направило главам регионов, депутатам Госдумы и сенаторам. В таком случае подобные НКО смогут получить от государства помощь. В частности, финансовую, имущественную, информационную и консультационную поддержку, льготы по уплате налогов.

Предполагается дополнить новым положением статью 31.1 закона «О некоммерческих организациях», где перечислены виды деятельности социально ориентированных НКО. Вместе с тем авторы инициативы предлагают закрепить определение профилактики абортов, которое как таковое отсутствует в законодательстве. В движении считают, что оно должно звучать как «комплексный вид деятельности научно-исследовательского, социального, просветительского, правозащитного, медицинского или иного характера, направленный на выявление и устранение причин беременностей с абортивным исходом».

Последнее особо актуально ввиду отсутствия единого представления о профилактике абортов в действующих нормативно-правовых актах. Например, на уровне статистического инструментария Минздрава и Росстата под профилактикой абортов подразумевается охват женщин репродуктивного возраста средствами внутриматочной и гормональной контрацепции, в числе прочего имеющих то же самое абортивное действие (препятствующих имплантации зачатого ребенка на начальном этапе эмбрионального развития), — говорится в обращении.

Борьба с абортами до сих пор не признана государством социально важной, тогда как от прерываний беременности страна ежегодно теряет по полмиллиона потенциальных граждан, отметил в беседе с NEWS.ru координатор общественного движения «За жизнь!» Сергей Чесноков.

Профилактика абортов не менее, а на наш взгляд, даже более значима, чем многие виды деятельности, перечисленные поимённо в федеральном законе <...>, такие как «социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов», «формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению» или «увековечение памяти жертв политических репрессий», — пояснил он.

Стоит отметить, что с начала 2020 года правительство включило профилактику прерываний беременности в список общественно полезных услуг. Однако, по словам Чеснокова, эти услуги не наполнены конкретным содержанием, отсутствуют критерии их оказания.

На фоне пандемии коронавируса сокращение населения России стало рекордным за 15 лет. По состоянию на 1 января 2021 года, по предварительной оценке Росстата, число жителей страны составило 146,24 млн. Это на 510 тысяч меньше, чем годом ранее (146,75 млн). Более масштабное сокращение численности населения было по итогам 2005 года, когда оно уменьшилось на 564,5 тысячи человек.

По данным Минздрава, в 2019 году было 523,3 тысячи прерываний беременности.

Ранее NEWS.ru писал, что в России многодетным родителям предлагают дать дополнительные голоса на выборах.