Бои в Харьковской области 29 июня: успехи и проблемы ВС РФ, «река смерти»

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Российские военкоры в своих Telegram-каналах обсуждают последние новости в Харьковской области сегодня, 29 июня 2024 года. Какую информацию они предоставили с этого участка фронта СВО, что происходит в Волчанске, Липцах, Глубоком и Купянске? Подробнее — в обзоре NEWS.ru.

Обстановка и ситуация в Харьковской области в субботу

«На Волчанском направлении продолжаются ожесточенные бои в н.п. Волчанск. Артиллерией „Северян“ уничтожена переправа, через которую ВСУ перебрасывали подкрепление на правый берег р. Волчья. Вместе с переправой, в результате огневого поражения противник потерял более 30 боевиков. На Липцовском направлении расчетами ТОС-1А нанесено огневое поражение по местам сосредоточения штурмовых подразделений противника. Уничтожено до 35 нацистов. За прошедшие сутки потери противника составили более 300 человек. Также вскрыто и уничтожено: САУ «Паладин»; танк Т-72; гаубица «Мста-Б» в районе н.п. Ковали; три гаубицы Д-30; три 120-мм миномета в районе н.п. Волчанск, Липцы и Нескучное; 82-мм миномет в районе н п. Циркуны; четыре единицы автомобильной техники», — пишет «Северный ветер».

По информации авторов канала, прошедшие сутки в очередной раз стали успешными для российской авиации.

«Точным попаданием ФАБа с УМПК уничтожен крупный пункт дислокации 57 бригады. Противник потерял до 40 человек. Расстроило ли это командование ВСУ? Вряд ли... Наблюдая за тем, какими темпами ТЦК отлавливает людей на улицах, эти потери восполнятся быстро, с единственной целью погибнуть либо от авиаудара, либо в бессмысленном „мясном штурме“», — подчеркнул «Северный ветер».

Авторы канала также рассказали про реку Волчья, которая стала гиблым местом для ВСУ.

«Украинские фашисты продолжают безуспешные попытки форсирования реки Волчья. На этот раз противник пытался восстановить переправу, используя танковый мостоукладчик. Естественно, по нему было нанесено огневое поражение, естественно он превратился в груду металла, став очередным памятником „стандартам НАТО“. За прошедшие сутки противник несколько раз пытался перебросить резервы через реку Волчья, однако все попытки врага заканчивались одинаково — уничтожением личного состава и техники ВСУ бойцами ГВ „Север“. Сами украинские фашисты уже прозвали Волчью — „рекой смерти“, которая безостановочно уносит в забвение их жизни», — передает «Северный ветер».

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Помимо этого, авторы канала отметили, что очередное украинское подразделение выведено на доукомплектование в Харьковской области.

«1004-й отдельный батальон охраны и обслуживания (г. Киев, в/ч А-1937) выведен из окрестностей Липцов для доукомплектования. По имеющейся у нас информации, фашисты из этого подразделения толком даже не успели принять участие в военных действиях — враг уничтожался российской авиацией, артиллерией и операторами БпЛА. Восполнять потери личного состава в/ч А-1937 командование ВСУ планирует в основном за счет мобилизованных жителей Харьковской области, а оставшиеся в живых фашисты 1004 батальона временно размещены на территории одного из гражданских объектов Харькова, командование же по доброй украинской традиции не покидало пункта постоянной дислокации», — добавил «Северный ветер».

Украинский экс-политик Олег Царев пишет, что на Харьковском направлении интенсивность боев остается высокой, но ситуация, в целом, стабильна.

«В Волчанске вооруженные силы России стараются сломить сопротивление врага в многоэтажках, бьют по ним артиллерией всех калибров, но ВСУ держатся. Противник не оставляют попыток навести переправы через реку, несут постоянные потери. В Глубоком враг предпринимает частей рейдовые атаки при поддержке бронетехники, российские бойцы уверенно эти атаки отбивают», — написал он.

Военкор Геннадий Алехин сообщил, что трое суток ВКС РФ усиленно били по ВСУ в Волчанске и Липцах, и по промышленным объектам Харькова.

«Подают сенсацию: „Мы впервые применили по Харькову ФАБ-500. Нет, не впервые, мы бьем ими Харьков скоро как третий месяц. Бьем Харьковский авиазавод. Там взлетно-посадочная полоса, с которой взлетают украинские военные вертолеты. В цехах завода еще недавно делали БЛА самолетного типа «Стриж». Бьем мы по заводам «Тутбоатом» (аппаратура для жлектростанций), и ФЭД (гидрорегулирующая аппаратура для аэрокосмоса). Бьем по цехам «Тяжмаша», ХТЗ (танковый), «Южкабель». Не даем ремонтировать технику иностранным инструкторам из Франции и Германии. Бьем по студенческим общежитиям Авиаинститута, (студентов нет, есть ВСУ и наемники из Европы). Волчанск, Липцы и Купянск. Враг тянет резервы, мы их бьем. Купянск. Враг оголяет силы, перебрасывая их в Волчанск. А мы у Купянска продвигаемся вперед. Золочев (правее Липцев), — мы идем вперед разведчиками. Противник не массированно, но бьет по приграничными районам Белгородчины. Охотятся на машины. Механики водители в полях трудятся в бронежилетах. Липцы. Противник предпринимает атаки, безрезультатно. Волчанск — тяжелейшие бои.

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