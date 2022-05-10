Baza: в Крыму задержали студента, пообещавшего прийти в ВУЗ с дробовиком

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Полиция Крыма задержала студента агротехнического института после обещания в соцсетях прийти на пары с дробовиком, сообщает Baza. Правоохранительным органам студент сообщил, что его послание было всего лишь шуткой, а «дробовиком» он назвал свою новую причёску, от которой всего должны были «офигеть».

Вечером 5 мая 18-летний студент разместил сообщение в соцсети, в котором рассказал о намерении всех удивить, придя в учебное заведение с дробовиком. Его однокурсники восприняли сообщение с опаской и отказались идти на пары. Некоторые из них связались с руководством института и доложили о ситуации. ВУЗ передал информацию в полицию.

Ряд знакомых с юношей людей заявили, что студент ранее отличался «неадекватным поведением».

В полиции задержанный сообщил, что покрасил волосы в чёрный и именно этим хотел удивить сокурсников. Новую причёску он назвал «дробовиком».

Отмечается, что по результатам обысков оружия найдено не было, однако полиция изъяла компьютер и телефон задержанного. Что будет с «шутником» дальше, пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали в Курганской области 19-летнего студента техникума по подозрению в подготовке вооружённого нападения на учебное заведение. У него изъяли семь самодельных взрывных устройств и оружие.