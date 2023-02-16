Артиллеристы ЧВК «Вагнер» попросили боеприпасы у Минобороны

Фото: GREY ZONE

Участники ЧВК «Вагнер» записали видеообращение к Министерству обороны РФ о нехватке боеприпасов для гаубиц, противотанковых пушек, танков и минометов. В ролике, опубликованном в Telegram-канале "Разгрузка Вагнера", они подчеркнули, что полностью отрезаны от поставок снарядов.

На данный момент мы полностью отрезаны от поставок боеприпасов. Мы уверены, что где-то на складах эти боеприпасы есть и мы в них остро нуждаемся. Огромное количество людей выживет и смогут продолжить участвовать в боевых действиях. Это отразится на всём ходе спецоперации. Мы отбатрачим за вас, сделаем эту работу, помогите нам с боеприпасами, — заявили бойцы ЧВК «Вагнер».

Вскоре после выхода ролика выступил связанный с ЧВК «Вагнер» бизнесмен Евгений Пригожин. Он заявил, что будет обходить кабинеты в Москве и добиваться поставок оружия до тех пор, пока не получит все необходимое.

Что касается нормальных поставок, я обошел все известные мне кабинеты в Москве и буду продолжать это делать до тех пор, пока парни не получат все то, что им необходимо. Даже если на меня в одном из кабинетов наденут наручники посадят за так называемую «дискредитацию армии», — подчеркнул Пригожин.

Ранее Пригожин заявил, что Артемовск нужен российским силам для того, чтобы «полностью парализовать» ВСУ. Пригожин сказал, что в Артемовске и его окрестностях, по данным разведки, сконцентрировано около 90 батальонов, всего порядка 40–50 тысяч человек. Бизнесмен отметил, что противник каждый день перебрасывает новые резервы.