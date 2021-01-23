«Начали хватать и тащить»: Пархоменко рассказал, как задержали Навальную

https://static.news.ru/photo/6aab8bc2-5d92-11eb-89c9-fa163e074e61_660.jpg Юлия Навальная Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Журналист Сергей Пархоменко рассказал, как проходило задержание супруги оппозиционного политика Алексея Навального Юлии. Женщина также вышла на митинг в поддержку мужа.

По словам Пархоменко, он вместе с Юлией прошёл почти весь маршрут. Их также сопровождал адвокат женщины. В какой-то момент они обнаружили за своей спиной людей в форме, которые переговаривались по рации.

Дальше подошло несколько полицейских в форме, из них, по-моему, было две женщины, которые начали хватать и тащить [Юлию в микроавтобус]. С Юлией был адвокат, который вместе с ней прошел весь маршрут, — приводятся слова Пархоменко в материале «МБХ-медиа».

Журналист отметил, что сотрудники правоохранительных органов оттесняли от женщины всех, кто пытался ей помочь. Они даже «просто отпихнули» адвоката, который сопровождал супругу оппозиционера, несмотря на то что у него при себе было удостоверение.

Адвокат Юлии Навальной Светлана Давыдова сообщила, что её подзащитную доставили в ОВД «Сокол». Уже позднее стало известно, что жену Навального отпустили.

Напомним, 23 января в Москве и других российских городах проходят акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Активисты штаба политика в соцсетях неоднократно призывали жителей страны выходить на митинги.

Навальный вернулся из Германии в Россию 17 января. Сразу по прибытии он был задержан на паспортном контроле в аэропорту.

Ранее NEWS.ru писал, что сотрудники силовых ведомств оцепили территорию вокруг московского следственного изолятора «Матросская Тишина», в котором в данный момент находится оппозиционер Алексей Навальный.