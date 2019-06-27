https://static.news.ru/photo/53b40454-98b7-11e9-98d3-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Молодые и пожилые россияне оказались наиболее оптимистично настроенной частью населения страны. Такую закономерность показал опрос ВЦИОМ.

Так, более половины опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет (58%) и от 25 до 34 лет (55%) утверждают, что довольны своей жизнью. Схожие показатели обнаружились только в группе 60+ (54%).

От будущего современная молодёжь в целом ждёт улучшений — 42% среди тех, кому от 18 до 24 лет, и 33% в группе 25–34 года.

Ещё четверть опрошенных в возрасте до 24 лет считает, что изменений не произойдёт. При этом среди возрастной группы чуть старше — до 34 лет — этот процент заметно выше и составляет 45.

Доля ожидающих перемен к худшему в молодёжной среде не превышает одной пятой.

В целом 22% россиян недовольны своей жизнью. 28% респондентов отчасти удовлетворены и отчасти нет. При этом почти половина россиян считает, что через год их жизнь не изменится. Четверть опрошенных уверена, что будет лучше. 23% респондентов ожидают ухудшений.

Ранее News.ru писал, что рекордная доля россиян оказалась вынужденной экономить деньги в течение последнего года. Причина — недостаток средств, в мае об этом рассказали 77% граждан, опрошенных «инФОМ» по заказу Центробанка. Это максимальный показатель с января 2019-го.