Журналиста The Moscow Times Кирилла Пономарева отпустили из отдела полиции Журналиста The Moscow Times Кирилла Пономарева отпустили из отдела полиции Белгорода

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Журналиста The Moscow Times Кирилла Пономарева отпустили из отдела полиции Белгорода через 19 часов после задержания, сообщает издание в Telegram-канале. Его задержали в Белгороде вечером 17 августа во время подготовки материалов об украинских беженцах. Отмечается, что Пономарев получил штраф в размере 500 рублей за хулиганство.

Журналиста The Moscow Times Кирилла Пономарева отпустили из отдела полиции Белгорода. Там репортер провел более 19 часов. Пономарев получил штраф в размере 500 рублей за хулиганство, — говорится в сообщении.

По данным издания, перед задержанием Пономарев «общался с гражданами России и Украины, которых вывезли из-под обстрелов» и разместили в пригородной Сосновке. Репортер не выходил на связь с редакцией около четырех часов. Как отмечает издание, его опросили и отпустили.

Ранее телеканал «Дождь» (внесён в список СМИ, исполняющих функции иностранного агента) со ссылкой на активиста Илью Костюкова сообщил о том, что журналиста задержали по подозрению в шпионаже. Костюков заявил, что во время общения с беженцами Пономарев представился украинским журналистом, что могло спровоцировать полицейских, которые услышали разговор.

По данным Telegram-канала «Осторожно, новости», Пономарева доставили в отдел полиции № 2 по Белгороду. В отделе полиции объяснили, что журналиста задержали по административной статье, о серьезных обвинениях речи не идет.