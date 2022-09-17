В Белгороде задержан журналист The Moscow Times В Белгороде задержали журналиста The Moscow Times Кирилла Пономарева

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Белгороде задержали журналиста российского издания на английском языке The Moscow Times Кирилла Пономарева, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник. Отмечается, что корреспондент был задержан в местной гостинице, при себе у него не было журналистского удостоверения, а только паспорт.

Пономарева задержали в местной гостинице. В момент задержания у него при себе был только паспорт, удостоверения журналиста на было, — говорится в сообщении.

Ранее телеканал «Дождь» (внесён в список СМИ, исполняющих функции иностранного агента) со ссылкой на активиста Илью Костюкова сообщил о том, что журналиста задержали по подозрению в шпионаже. Костюков заявил, что во время общения с беженцами Пономарев представился украинским журналистом, что могло спровоцировать полицейских, которые услышали разговор. Официального подтверждения этой информации пока нет.

По данным Telegram-канала «Осторожно, новости», в Белгороде Пономарев брал интервью у украинских беженцев для своего материала. В итоге его доставили в отдел полиции № 2 по Белгороду, куда сейчас не может попасть адвокат. В отделе полиции объяснили, что журналист задержан по административной статье, о серьезных обвинениях речи не идет.

7 августа министр внутренних дел самопровозглашённой Республики Косово Джеляль Швецла сообщил о задержании корреспондентки российской газеты «Комсомольская правда» Дарьи Асламовой, когда та пыталась въехать в регион. Глава полицейского ведомства обвинил россиянку в шпионаже.

В тот же день корреспондента выпустили на свободу, после чего она самостоятельно отправилась на границу с Сербией. Посольство России в Сербии назвало задержание Асламовой провокацией косовских властей и отметило, что инцидент стал очередным примером игнорирования Приштиной базовых демократических принципов, включая свободу слова.