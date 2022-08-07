Задержанную в Косово российскую журналистку Асламову отпустили

Фото: Festim Beqiri/dpa/Global Look Press

Косово

Журналистку «Комсомольской правды» Дарью Асламову, которая ранее была задержана властями Косово по обвинению в шпионаже, выпустили на свободу, сообщает KP.RU. В издании уточнили, что журналистку освободили ночью, после чего она самостоятельно отправилась на границу с Сербией. Сейчас она держит контакт с российским посольством.

До границы я добралась к четырем утра. Сербские пограничники меня тоже допрашивали. Выясняли, почему нет отметки о депортации, — рассказала Асламова.

Также она отметила, что в ходе допроса обсуждалась возможность ее обмена на граждан США в качестве заключенной или принудительная отправка на Украину. В конечном итоге было принято решение отпустить Асламову.

Асламова находилась в Сербии по заданию издания: она должна была подготовить специальный репортаж из-за обострения сербско-косовского конфликта.

Министр внутренних дел самопровозглашённой республики Косово Джеляль Швецла ранее сообщил о задержании корреспондентки Дарьи Асламовой, когда та пыталась въехать в регион. Глава ведомства обвинил россиянку в шпионаже, доказательства чему якобы были получены от некоторых стран.

Какие страны и какие доказательства имелись в виду, Швецла не уточнил. При этом он выдвинул предположение, что Асламова также участвовала «в боевых действиях на Украине, пропагандируя оккупацию Россией», однако подтвержадющей инофрмации также не дал.