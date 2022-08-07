Посольство России в Сербии отреагировало на задержание журналистки в Косово Посольство России в Сербии: задержание журналистки Асламовой стало провокацией Косово

Фото: Vedat Xhymshiti/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Косово

Задержание российской журналистки Дарьи Асламовой является очередной провокацией косовских властей, заявило посольство России в Сербии, передают «Известия». В дипмиссии отметили, что задержание стало очередным примером игнорирования Приштиной базовых демократических принципов, включая свободу слова.

Под надуманными предлогами косовары не пропустили Д. М. Асламову на территорию края и, абсурдно обвиняя в «работе на российские спецслужбы», удерживали и допрашивали в течение нескольких часов, запретив использовать мобильный телефон и отобрав для обыска все личные вещи, — отметили в посольстве.

Дипмиссия призвала секретариат ООН, МООНК, Миссию ОБСЕ в Косово, и Миссию ЕС и профильные международные организации срочно публично оценить произошедшее.

Министр внутренних дел самопровозглашенной Республики Косово Джеляль Швецла ранее сообщил о задержании корреспондентки Дарьи Асламовой, когда та пыталась въехать в регион. Глава ведомства обвинил россиянку в шпионаже, доказательства чему якобы были получены от некоторых стран.

Какие страны и какие доказательства имелись в виду, Швецла не уточнил. При этом он выдвинул предположение, что Асламова также участвовала «в боевых действиях на Украине, пропагандируя оккупацию Россией», однако подтверждающей информации также не дал.

Сейчас Дарью Асламову выпустили на свободу, она самостоятельно отправилась на границу с Сербией и держит контакт с российским посольством.