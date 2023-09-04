Жители Курчатова сообщили о звуках взрывов в городе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Telegram-канал Baza написал, что жители города Курчатов в Курской области сообщают о звуках взрывов. По словам очевидцев, были слышны от трех до пяти разрывов. Местные власти эти данные не комментировали.

Канал отметил, что в городе могли сработать системы противовоздушной обороны. Однако официальной информации о происходящем пока не было. Минобороны России ситуацию также не комментировало.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины с помощью беспилотника нанесли удар по одному из зданий в городе Курчатове в Курской области. В результате атаки нежилое строение загорелось. На месте ЧП работали сотрудники силовых структур.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что украинские военные утром обстреляли поселок Уразово. В результате удара ВСУ обошлось без пострадавших. По словам главы региона, на место прибыла комиссия по обследованию и оценке ущерба. 2 сентября Гладков заявил, что ВСУ нанесли удар по селу Долгому Валуйского городского округа. Было сброшено два взрывных устройства с беспилотного летательного аппарата. Взрывной волной выбило окно в частном доме, а также был посечен его фасад. Повреждения также зафиксированы на инфраструктурном объекте связи.