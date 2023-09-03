В Курчатове загорелось здание после удара беспилотника Старовойт: нежилое здание загорелось в Курчатове после удара украинского БПЛА

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вооруженные силы Украины с помощью беспилотника нанесли удар по одному из зданий в городе Курчатов в Курской области, сообщает губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале. В результате атаки нежилое строение загорелось. На месте ЧП работают сотрудники силовых структур.

В результате атаки украинского беспилотника зафиксировано возгорание нежилого здания в городе Курчатове. Силами пожарных оно ликвидировано. Пострадавших нет, на месте работают силовые структуры, — написал он.

До этого 3 сентября Старовойт заявил, что на приграничных территориях Курской области с помощью комплексов радиоэлектронной борьбы обезвредили два украинских беспилотника. По его словам, БПЛА посадили антидроновыми ружьями, никто не пострадал, разрушений зафиксировано не было.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные утром обстреляли поселок Уразово. В результате удара ВСУ обошлось без пострадавших. По словам главы региона, на место прибыла комиссия по обследованию и оценке ущерба.

2 сентября Гладков сообщил, что ВСУ нанесли удар по селу Долгому Валуйского городского округа. Было сброшено два взрывных устройства с беспилотного летательного аппарата. Взрывной волной выбило окно в частном доме, а также был посечен его фасад. Повреждения также зафиксированы на инфраструктурном объекте связи.