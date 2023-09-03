В Курской области обезвредили два беспилотника ВСУ Старовойт: два украинских беспилотника обезврежены в Курской области

Фото: МО РФ

На приграничных территориях Курской области с помощью комплексов радиоэлектронной борьбы обезвредили два украинских беспилотника, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт. По его словам, БПЛА посадили антидроновыми ружьями, пострадавших и разрушений нет.

На приграничных территориях региона обезврежены два БПЛА: в районе села Козино Рыльского района и недалеко от села Горналь Суджанского. <...> Обошлось без пострадавших и повреждений, — написал Старовойт.

Он добавил, что ВСУ обстреляли поселок Теткино Глушковского района области. Всего было зафиксировано три прилета снарядов. В результате атаки никто не пострадал, разрушений нет.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные утром обстреляли поселок Уразово. В результате удара ВСУ обошлось без пострадавших. По словам главы региона, на место прибыла комиссия по обследованию и оценке ущерба.

2 сентября Гладков сообщил, что ВСУ нанесли удар по селу Долгому Валуйского городского округа. Было сброшено два взрывных устройства с беспилотного летательного аппарата. Взрывной волной выбило окно в частном доме, а также был посечен его фасад. Повреждения также зафиксированы на инфраструктурном объекте связи.