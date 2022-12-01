Жители Бурятии обнаружили похожую на голову Ленина скалу

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В Бурятии обнаружили скалу, похожую на профиль Владимира Ленина. Познакомить местных жителей с новой достопримечательностью активисты планируют к 100-летию СССР, для этого они разработали специальный проект «Ленин в скале», пишет «МК в Бурятии».

Находится скала у федеральной трассы по дороге в Кяхту, и если встать в определенной точке, то можно увидеть профиль знаменитого революционера. Как рассказал местный житель Сергей Галданов, лично он узнал об этом памятнике природного происхождения совершенно случайно еще в 1990 году.

С той поры каждый раз останавливаюсь в этом месте, а при случае и показываю этот интереснейший объект гостям. Что удивительно, половина не видит Ильича, как бы я ни старался показать, объяснить, — отметил он.

По словам одной из активисток, нельзя упускать шанс, «подаренный» самой природой, — рассказать о нем общественности, тем более приближается 100-летие образования СССР.

Ранее в центре Сарова в Нижегородской области демонтировали опасно накренившийся памятник Ленину. Монумент мог упасть на прохожих, сообщил глава города Алексей Сафонов. Он добавил, что выровнять монумент было невозможно, поэтому его поместили на хранение.