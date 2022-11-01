В нижегородском Сарове убрали «падающего Ленина» В нижегородском Сарове убрали опасно накренившийся памятник Ленину

Фото: Социальные сети

Памятник Ленину, Саров

Опасно накренившийся памятник Ленину в центре Сарова в Нижегородской области демонтировали из-за того, что он мог упасть на прохожих, сообщил глава города Алексей Сафонов в своем Telegram-канале. Он добавил, что выровнять монумент было невозможно, поэтому его поместили на хранение.

В ночь с 30 на 31 октября из-за сильного ветра памятник накренился так, что стал представлять угрозу для жизни прохожих. Сегодня провели обследование со специалистами. Выровнять и восстановить на месте не представляется возможным. Более того, выявлено, что закладные пришли в негодность, что привело к потере жесткости конструкции. В настоящий момент отправили памятник на ответственное хранение, — написал Сафонов.

Глава города добавил, что проводится детальное обследование конструкции и разработка проекта восстановления.

Ранее злоумышленник в Улан-Удэ поджег баннер с символом V, нанесенным на триколор на статуе Ленина. Момент поджога попал на видео: на кадрах видно, как мужчина подходит к скульптуре головы вождя мирового пролетариата, на которой установлен триколор с нанесенным на него знаком V. Мужчина поджигает нижний левый угол баннера и в спешке скрывается. Огонь в итоге охватил только нижнюю часть флага.