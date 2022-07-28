Жители Белгорода сообщили о сработавшей системе ПВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Очевидцы сообщают о работе системы противовоздушной обороны в Белгороде. В Сети появились соответствующие кадры.

Читатели Telegram-канал «Белгород № 1», сообщили, что слышали громкие звуки, после чего заметили след в небе. Отмечается, что последствий на земле нет.

Минобороны РФ не подтверждало информацию. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков и мэр столицы региона Антон Иванов не комментировали инцидент.

Белгородская область многократно подвергалась обстрелам со стороны Украины. Село Солохи стало одной из первых российских приграничных территорий, попавшим под удары. В мае там погиб один мужчина, несколько десятков жителей — в их числе 10-летний ребенок — получили ранения.

В начале июля Гладков сообщил о ночном обстреле ВСУ Белгорода. В результате атаки погибли пять человек, в числе которых были граждане РФ и Украины. Четверо, включая ребенка, получили ранения. Десятки домов были частично или полностью разрушены. Также были атакованы российские пограничники. Обстрелам подверглись две машины УАЗ с водителями и пассажирами.

Ранее силы ПВО России отразили обстрел ВСУ по Мелитополю. Отмечалось, что в городе нет разрушений, их удалось предотвратить.