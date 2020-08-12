Жителей Приморья предупредили о сильных ливнях и подтоплении

https://static.news.ru/photo/814332e2-dc53-11ea-8628-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roman Denisov, Роман Денисов/Global Look Press

Сильные ливни ожидаются в Приморье 14 августа, есть риски подтопления. В южных и юго-восточных районах региона ожидаются дожди — от 20 до 40 мм за 12 часов и менее, в центральных и западных — от 20 до 25 мм.

Экстренное предупреждение о предстоящих катаклизмах распространило МЧС. Спасатели также предупредили о сильном ветре (до 20 м/с) и грозах.

На реках западных и центральных районов края ожидается подъём уровня воды на 40–60 сантиметров. На реках центральных районов края при прохождении паводка создаётся угроза выхода рек из берегов с подтоплением пониженных территорий, хозяйственных объектов и участков дорог, — говорится в сообщении регионального ГУ МЧС.

Жителям рекомендуется не выезжать без особой нужды за пределы населённых пунктов, отказаться от выходов на охоту, рыбалку, по туристическим маршрутам. Владельцам маломерных судов также советуют не выходить в море, людям — не купаться.

Ранее NEWS.ru сообщал, что несколько десятков домов смыло течением реки Китой после продолжительных ливней, обрушившихся на Иркутскую область. Кроме того, подтопленными оказались около двухсот домов, стоящих в отдалении от берега реки.