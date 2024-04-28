Житель Зеленодольска озадачил соседей, выбросив все свои вещи из окна В Татарстане мужчина выбросил из окна велотренажер и шкаф

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В городе Зеленодольске в Татарстане местный житель устроил шоу своим соседям, пишет Telegram-канал Mash Iptash. По данным канала, он выкинул из окна квартиры все свои вещи. В ход пошли одежда, матрац, велотренажер, стенка шкафа и даже сушилка.

Прохожие пытались узнать, зачем мужчина выкидывает свои вещи, но он проигнорировал их вопросы. Соседи, заснявшие произошедшее на видео, в шутку предположили, что он сошел с ума или переезжает. На кадрах, опубликованных каналом, можно заметить, что горожанин выносит на балкон одну вещь за другой, а затем сбрасывает их вниз. Они с грохотом падают на землю.

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