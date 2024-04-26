«Дворник-паук» спас из пожара несколько человек и попал на видео Дворник спас несколько человек из пожара в жилом доме в Петербурге

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Во время пожара в жилом доме в Санкт-Петербурге «дворник-паук» спас несколько оказавшихся в опасной ситуации местных жителей, сообщает «Фонтанка». Мужчина быстро забрался на уровень третьего этажа по водосточной трубе и стал помогать пострадавшим выбраться из горящего помещения.

Инцидент произошел утром в четверг, 25 апреля, в доме № 39 на Подольской улице. По словам очевидца событий, около 07:00 вся лестничная клетка второго этажа уже была в дыму. На место вызвали пожарных, однако огонь распространялся стремительно.

На видео с места происшествия видно, как люди начинают вылезать в окна и кричат о помощи. В какой-то момент к водосточной трубе подбегает мужчина и быстро забирается на третий этаж. Приблизившись к окну, дворник начинает вытаскивать оказавшихся в западне людей.

Ранее в Екатеринбурге местный житель перебрался к соседям через балкон на 11-м этаже и спас пенсионерку, которую случайно закрыл ребенок. Женщина сидела с двухлетним малышом в квартире-студии многоэтажного дома на улице Савкова. Она вышла ненадолго на балкон, но оказалась запертой. Самостоятельно малыш не смог впустить бабушку и стал плакать. Один из соседей, который узнал о происшествии из домового чата, без страховки с отверткой пробрался в квартиру и вызволил женщину. Раньше он работал промышленным альпинистом.