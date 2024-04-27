Спасший петербуржцев из пожара дворник уже получал грамоту за помощь людям

Уроженец Узбекистана Олимжон Ибрагимов, который помогал людям на пожаре в Санкт-Петербурге, рассказал «Фонтанке», что уже однажды получал грамоту за спасение людей из огня. По его словам, инцидент произошел больше года назад в доме на Верейской улице.

Я уже помогал во время пожара на Верейской улице, кажется, 17-й дом. Больше года назад, наверное. Там бомжи что-то устроили, случился пожар, был труп, но я помогал женщине, она вышла из огня живой. Мне тогда грамоту дали, — признался мужчина.

Ибрагимов заявил, что считает помощь другим обязанностью каждого человека, ведь «бог за всеми смотрит». По словам дворника, его семья часто помогает местным жителям: кому холодильник помочь занести, кому вещи выкинуть.

Мой телефон висит в парадных. Мы все понимаем: мы люди и должны друг другу помогать, — отметил он.

Мужчина рассказал, что переехал в Петербург вместе с семьей семь лет назад. Он отметил, что его жена и дочь так же, как и он, работают дворниками. Денег они получают не много, но им хватает, добавил собеседник.

Зарплата маленькая, но мы друг другу помогаем. Мы работяги. В месяц 45 тысяч получаю, на патент и регистрацию уходит 10 тысяч, еще 10 тысяч плачу за жилье. 25 тысяч остается на жизнь. Нормально — жить можно, — заключил он.

О том, что «дворник-паук» спас несколько оказавшихся в опасной ситуации жителей Петербурга, стало известно накануне. Мужчина быстро забрался на уровень третьего этажа по водосточной трубе и стал помогать пострадавшим выбраться из горящего помещения.

Глава администрации Адмиралтейского района Сергей Оверчук ранее вручил Олимжону Ибрагимову картину в знак благодарности. По его словам, работа была написана специально для Олимжона юными жителями района.