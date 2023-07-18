Житель Тюмени чуть не попал под колеса машины и показал водителю гениталии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жительница Тюмени пожаловалась на поведение пешехода, заявившего, что она якобы чуть не сбила его, сообщается в сообществе «Подслушано на Лесобазе» в социальной сети «ВКонтакте». По словам девушки, мужчина показал ей гениталии, после чего несколько раз оскорбил нецензурными словами.

Инцидент произошел утром 17 июля на улице Казачьи Луга, расположенной в микрорайоне Лесобаза. Отмечается, что мужчина угрожал забрать у девушки телефон за съемку видео, после чего попытался открыть дверь ее автомобиля. После нецензурных оскорблений он ушел в неизвестном направлении. Пользователи социальной сети отметили, что мужчина уже приставал к жителям района.

Сотрудники полиции ранее задержали 33-летнюю стримершу из Тюмени, угрожавшую зарезать сына с «поганой кровью». По данным объединенной пресс-службы судов Тюменской области, женщина неоднократно избивала и оскорбляла 12-летнего ребенка. Разбирательство началось после публикации кадров с угрозами в Сети. Центральный районный суд города арестовал стримершу до 11 сентября.