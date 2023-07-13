Арестована стримерша, угрожавшая зарезать сына с «поганой кровью» Стримершу, которая угрожала зарезать сына, отправили в СИЗО до 11 сентября

Фото: t.me/Tmnoblsud72

В Тюмени Центральный районный суд арестовал до 11 сентября женщину 1990 года рождения, которая во время стримов систематически избивала и оскорбляла своего 12-летнего сына, сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области. Разбирательство началось после того, как в Сети были опубликованы кадры со стрима, на котором она угрожала сыну, что зарежет его, и утверждала, что у ребенка «поганая кровь».

Как стало известно из представленных суду материалов, в период с 14.05.2023 по 10.07.2023 обвиняемая била своего сына по малозначительным поводам, принуждала его жить в антисанитарных условиях, без спального места и с отсутствием каких-либо средств личной гигиены, без регулярного питания, — говорится в сообщении.

Полиция начала проверку в отношении женщины 10 июля. Известно, что конфликт, запечатленный на видеозаписи, начался из-за скотча, который сын отказался приносить матери по ее требованию. Собеседница стримерши просила ее прекратить трансляцию, но та не реагировала и продолжала вести эфир, оскорбляя сына и угрожая ему расправой.