Житель Тобольска получил три года за «минирование» администрации президента

https://static.news.ru/photo/e8604a5e-9d29-11eb-bd3f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Три года колонии строгого режима получил житель Тобольска, который пьяным позвонил в администрацию президента РФ и заявил о готовящемся взрыве. Об этом сообщила пресс-служба городского суда.

Инцидент произошёл 20 декабря 2020 года. Ранее судимый пьяный житель Тамбова позвонил со своего мобильного телефона в информационно-справочную службу администрации президента России и заявил оператору о готовящемся взрыве.

Тобольский городской суд накануне вынес приговор ранее судимому за имущественные преступления 20-летнему горожанину. Он обвинялся в ложном сообщении о теракте. С учётом прошлой непогашенной судимости и тяжести вновь совершённого преступления парень получил три года лишения свободы в колонии строгого режима, — цитирует сообщение РИА Новости.

Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв заявил, что за последние годы в России было зарегистрировано около 16 тысяч ложных сообщений о терроризме. Для внесения в Госдуму подготовлен законопроект об оперативной внесудебной блокировке в Интернете ложных сообщений о минировании.

Как писал NEWS.ru, охранник одной из столичных школ принёс муляж бомбы и сообщил о «минировании» в полицию, чтобы получить от руководства поощрение. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении о теракте (ст. 207 УК РФ).

Инцидент произошёл на юго-востоке Москве, в районе Люблино. Прибывшие на место сапёры установили, что подозрительный предмет опасности не представляет.