Житель Кургана умер на КТ после девяти часов ожидания в очереди

https://static.news.ru/photo/fcf1d292-2afd-11eb-a2d2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

После девятичасового ожидания в очереди на компьютерную томографию 67-летний житель Кургана Александр Катунин попал на процедуру, где ему стало плохо и он скончался. Медики не смогли оказать ему помощь.

О случившемся рассказала дочь пожилого человека Олеся Горелова. Она винит в случившемся лечащего врача, которая не проверила сатурацию и не поняла, что мужчина находится в критическом состоянии.

Папе в тот день мы три раза вызывали скорую. Врачи приезжали. Затем его увезли в железнодорожную поликлинику, где он с 09:00 до 18:00 ждал, когда его доставят на КТ. Сразу после процедуры ему стало плохо. Врачи второй горбольницы пытались его реанимировать, но было поздно, — цитирует Горелову URA.RU.

Отмечается, что речь идёт не о коронавирусе. Покойный страдал астмой, а томография выявила поражение лёгких. Девушка считает, что её отец мог болеть вирусной пневмонией.

Источник отмечает, что департамент здравоохранения не может провести проверку, так как поликлиника не является региональным учреждением. Однако по факту написания заявителем обращения оно будет отправлено в Росздравнадзор для проверки качества оказания медицинской помощи.

Ранее NEWS.ru писал, что в Бразилии умер мужчина, лечившийся в больнице в течение 51 года. С двух лет он страдал от последствий полиомиелита.