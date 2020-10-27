Закашлявшийся чиновник из Югры посеял панику в рядах коллег

https://static.news.ru/photo/d8d76c30-1862-11eb-a4d2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Во время заседания правительства Югры один из чиновников громко закашлялся. Звук кашля народного избранника вызвал волнение в рядах представителей власти.

Инцидент произошёл во время выступления с докладом главы Берёзовского района Владимира Фомина. Его речь прервал надсадный кашель одного из сидевших в зале чиновников. Более других на звук кашля отреагировала губернатор Наталья Комарова.

Владимир Иванович, это кто тут кашляет на весь регион?! Немедленно выведите человека из кабинета, — цитирует её замечание телеканал «Царьград».

Фомин же быстро оценил возникшую ситуацию и заметил, что его коллега просто поперхнулся. Губернатор на это ответила, что выйти из помещения при кашле стоит даже в случае, если речь не идёт о заражении коронавирусом. Комарова призвала всех присутствующих беречь себя и окружающих.

На территории Югры за период пандемии врачи зарегистрировали 27,5 тыс. случаев заражения коронавирусом.

Как ранее писал NEWS.ru, глава Иркутской области Игорь Кобзев, который ранее заразился коронавирусом нового типа, будет проходить лечение в стационаре.

Как рассказали в пресс-службе администрации региона, состояние губернатора стабильное, однако он нуждается в наблюдении медиков.