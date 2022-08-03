Взрыв прогремел в районе границы с Польшей под Калининградом В МЧС объяснили взрыв на Балтийской косе уничтожением фугасной авиабомбы

Фото: Attila Husejnow/Global Look Press

В Калининградской области на Балтийской косе прогремел взрыв в районе границы с Польшей, пишет «Новый Калининград». По данным издания, инцидент произошел на береговой линии нетуристической части косы, после грохота в воздух поднялись клубы дыма.

Видели вертолет МЧС, летел не к месту взрыва, а в море, насколько мы могли наблюдать. Сейчас уже дыма нет, но грохот был жуткий, — сообщил корреспондент издания.

Позже в региональном главке МЧС пояснили, что взрыв был контролируемым и произошел в рамках учений по спасению на воде. В ведомстве отметили, что саперы уничтожили фугасную авиационную бомбу (ФАБ-100).

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Ранее глава Минобороны Польши Мариуш Блащак заявил, что у Варшавы будут самые сильные сухопутные войска среди стран — членов НАТО. Он подчеркнул, что их нужно создать для предотвращения возможной агрессии. Блащак также не стал скрывать, что в Польше вероятным противником считают Россию.

Бывший польский лидер Лех Валенса ранее упрекнул Запад в мягкой позиции по отношению к РФ. Он предположил, что укротить Москву можно либо с помощью госпереворота с полной сменой власти, либо путем сокращения населения до 50 млн человек.