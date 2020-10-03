Вёзший наркотики петербуржец пытался уйти от погони на скорости 240 км/ч

https://static.news.ru/photo/28a9d8cc-0640-11eb-a487-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Ленинградской области задержали молодого человека, перевозившего наркотики. Пытаясь уйти от полицейской погони, он разогнался до 240 километров в час.

Инцидент произошёл в Ломоносовском районе вечером 3 октября. Внимание сотрудников ГИБДД привлекла иномарка, которая двигалась с выключенными фарами ближнего света. Водитель проигнорировал требование правоохранителей остановиться и наоборот увеличил скорость. Полицейские начали преследовать автомобиль. После предупредительных выстрелов в воздух они пробили колесо иномарки, та наехала на препятствие и остановилась.

Выяснилось, что преступником был 25-летний житель Санкт-Петербурга, который перевозил с собой 120 граммов амфетамина и несколько пакетов с марихуаной. По факту незаконного оборота наркотиков возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Ранее NEWS.ru писал, что в Челябинской области полиция задержала 90-летнюю пенсионерку за создание наркосети.