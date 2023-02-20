ВСУ обстреляли село в Белгородской области Гладков: ВСУ повторно обстреляли Новую Таволжанку

Фото: vvgladkov/t.me

Белгородская область, результаты обстрела со стороны Украины

ВСУ второй раз за два дня обстреляли село Новую Таволжанку в Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram. Взрывы зафиксированы на местной птицефабрике.

Повторные прилеты в Новой Таволжанке. ВСУ обстреливают бытовой корпус птицефабрики. Все сотрудники предприятия эвакуированы, — написал он.

Ранее 20 февраля глава региона сообщил, что при обстреле Шебекинского городского округа получили ранения мужчина и женщина. Мужчина был госпитализирован, а женщина скончалась в машине скорой помощи.

Также обстрелу подверглось село Вознесеновка. Гладков отметил, что с расположенных там предприятий эвакуируют людей. По его словам, пострадавших в результате обстрела нет.

Накануне ВСУ обстреляли Новую Таволжанку. В результате погибла 12-летняя девочка, которая в тот момент находилась на улице.