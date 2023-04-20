Врач опроверг угрозу резкого роста онкологии после пожара в Дзержинске Врач Черемушкин: жителям Дзержинска не стоит бояться увеличения случаев онкологии

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Жителям Дзержинска не стоит бояться увеличения случаев онкологии после пожара на предприятии по производству пластмассы в городе, рассказал NEWS.ru врач-онколог, кандидат медицинских наук Александр Черемушкин. Ранее эколог Асхат Каюмов заявил, что после инцидента на заводе в регионе возможен рост онкозаболеваний. По словам Черемушкина, выбросы предприятия не могут взывать у человека рак.

Если вы вдохнули дым, гарь — то получили острый химический ожег слизистой. Однако погибший слой клеток просто отшелушивается и уходит с мокротой. Опасность с точки зрении онкологии представляет только хроническое воздействие, например, если люди постоянно с взаимодействуют с токсинами. Именно из-за хронического воздействия возникает прямое повреждение ДНК. Количество делений клеток ведь не безгранично, тогда риск заболеть имеет место быть. Так что жителям Дзержинска и соседних районом бояться нечего, — рассказал Черемушкин.

19 апреля в городе Дзержинске Нижегородской области произошел пожар на предприятии по производству пластмасс. Огонь распространился на 4 тыс. кв. м, возгоранию присвоили четвертый ранг сложности. Сотрудники МЧС полностью потушили открытый огонь на предприятии через несколько часов. Местные власти сообщили, что ущерб происшествия оценили в 100 миллионов рублей.