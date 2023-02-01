Военная полиция России предотвратила теракт в Запорожской области

Фото: shutterstock.com

Военная полиция России смогла найти и обезвредить самодельное взрывное устройство в поселении Кириловка Запорожской области, передает РИА Новости. Устройство было установлено в оживленном районе.

Буквально вчера было обнаружено взрывное устройство. Диверсанты хотели подорвать остановку, где бывает большое скопление местного населения. Но мы это устройство обнаружили. Наш специалист с позывным Ара обезвредил его, — сказал боец с позывным Фармацевт.

По словам Ары, устройство оказалась с дистанционным управлением, в связи с этим он обезвредил ее на месте, хотя это противоречит правилам. На обезвреживание ушло менее минуты.

Ранее ФСБ задержала в Крыму шестерых представителей международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Операция по задержанию террористов была проведена совместно с сотрудниками Росгвардии.

Ранее в Твери был задержан мужчина 1982 года рождения, который намеревался выехать на Украину для участия в боевых действиях против Вооруженных сил РФ. Как сообщалось, через интернет задержанный поддерживал связь с представителем украинской стороны, по рекомендации которого изучил маршрут выезда на территорию Украины, приобрел элементы военной экипировки, обмундирования и медицинские средства. В отношении него возбуждено уголовное дело, мужчину заключили под стражу.