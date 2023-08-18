Военкор сообщил о попытке прорыва украинской ДРГ под Белгородом Военкор Живов: в районе Шебекино ликвидирована украинская ДРГ

Фото: Александр Река/ТАСС

Военкор Алексей Живов сообщил в своем Telegram-канале о попытке проникновения диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) ВСУ на территорию Белгородской области. По его словам, диверсанты были ликвидированы российскими военными. Минобороны РФ и региональные власти эту информацию не комментировали.

По сведениям военкора, украинские диверсанты пытались проникнуть на территорию области в районе Шебекино. Численность ДРГ составляла до 10 человек.

Ранее Telegream-канал Mash сообщил, что диверсанты ВСУ попытались прорваться на территорию Брянской области. По данным канала, по меньшей мере четверо украинских военнослужащих погибли, еще несколько солдат получили ранения. По сведениям Mash, всего на территорию региона пытались проникнуть 15 человек. В Министерстве обороны России не комментировали эту информацию. Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что в результате проникновения украинской ДРГ пострадал один человек, который был госпитализирован.

Telegram-канал «Иди и смотри» со ссылкой на источники сообщил, что командование ВСУ готовит несколько диверсионно-разведывательных групп для попытки прорыва в Брянскую область. По информации канала, военные планируют действовать малыми группами.