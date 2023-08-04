Военкор Коц заявил о повреждении десантного корабля ВМФ РФ при атаке ВСУ

Фото: Анатолий Медведь/РИА Новости

Военный корреспондент Александр Коц сообщил в Telegram, что российский десантный корабль Черноморского флота «Оленегорский горняк» получил повреждения в результате атаки ВСУ на военную базу в Новороссийске. По его словам, нападение украинских дронов свидетельствует о необходимости отрезать Украину от Черного моря. В Министерстве обороны России не прокомментировали эту информацию.

При отражении атаки поврежден большой десантный корабль «Олегегорский горняк». Война — штука такая, без потерь не бывает. Тут только один рецепт — отрезать Украину физически от Черного моря, — написал журналист.

По его словам, Киев при отсутствии успехов на фронте будет наращивать атаки беспилотными летательными ударными дронами и морскими безэкипажными кораблями. У Украины есть целая линейка морских дронов разного типа, как своего производства с западными комплектующими, так и предоставленные Англией, подчеркнул он.

Мы не будем застрахованы от пусков морских дронов с гражданских судов, которые смогут выходить в море с Дуная. А значит отрезать надо прямо по эту точку, — отметил Коц.

Мэр Новороссийска Андрей Кравченко ранее заявил, что военные корабли «Суворовец» и «Оленегорский горняк» успешно отразили атаку дронов Вооруженных сил Украины на военную базу. Он поблагодарил военных моряков за оперативную реакцию на угрозу.