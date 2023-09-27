Во Владивостоке физрук ударил и придушил школьника на уроке

Фото: t.me/su_skr25

Учитель физкультуры избил школьника во время урока во Владивостоке, сообщает управление Следственного комитета по Приморскому краю в Telegram-канале. На кадрах, опубликованных в Сети, педагог бьет мальчика кулаком в лицо, после чего начинает душить. В классе за партами сидят другие дети, а рядом с участниками конфликта стоит, предположительно, другой учитель. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

В социальных сетях размещено видео, в котором в помещении класса школы города Владивостока учитель физкультуры применяет насилие в отношении ученика. По данному факту следственными органами СК РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), — говорится в сообщении.

Причина конфликта на данный момент неизвестна. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее в подмосковном городе Дмитров учитель русского языка и литературы избила школьницу во время урока. Причиной стала прическа и «неподобающий», по мнению педагога, внешний вид. Инцидент сняли на камеру одноклассники пострадавшей, впоследствии они выложили это видео в социальные сети.