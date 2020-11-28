Власти Новосибирской области продлили режим повышенной готовности

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников на аппаратном совещании в правительстве объявил о продлении режима повышенной готовности в регионе до 31 марта 2021 года.
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В рамках режима повышенной готовности в Новосибирской области приостановлена работа фуд-кортов и кинотеатров на территории торговых центров. Работодателям рекомендовано перевести до 30% сотрудников на удалёнку. Пожилым гражданам предписано соблюдать режим самоизоляции. В общественных местах и транспорте все жители области обязаны носить медицинские маски.
Кроме того, власти рекомендовали снизить заполняемость спортивных объектов и воздержаться от проведения массовых мероприятий. Первоначально режим действовал до 30 ноября.
В Новосибирской области за минувшие сутки выявлено 179 случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе заболели 22,6 тысячи человек. Из них выздоровели 18,4 тысячи, скончались — 743.
Как сообщал NEWS.ru, Травников принял решение принять дисциплинарные меры к чиновникам из Минкульта Новосибирской области, появившихся без масок на публичном мероприятии.