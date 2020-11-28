Власти Новосибирской области продлили режим повышенной готовности

https://static.news.ru/photo/85278462-32ed-11eb-a2cf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников на аппаратном совещании в правительстве объявил о продлении режима повышенной готовности в регионе до 31 марта 2021 года.

Как передаёт «МК в Новосибирске», Травников заявил, что от проведения праздничных мероприятий власти не отказываются, однако все торжества должны пройти с соблюдением санитарных норм.

В рамках режима повышенной готовности в Новосибирской области приостановлена работа фуд-кортов и кинотеатров на территории торговых центров. Работодателям рекомендовано перевести до 30% сотрудников на удалёнку. Пожилым гражданам предписано соблюдать режим самоизоляции. В общественных местах и транспорте все жители области обязаны носить медицинские маски.

Кроме того, власти рекомендовали снизить заполняемость спортивных объектов и воздержаться от проведения массовых мероприятий. Первоначально режим действовал до 30 ноября.

В Новосибирской области за минувшие сутки выявлено 179 случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе заболели 22,6 тысячи человек. Из них выздоровели 18,4 тысячи, скончались — 743.

Как сообщал NEWS.ru, Травников принял решение принять дисциплинарные меры к чиновникам из Минкульта Новосибирской области, появившихся без масок на публичном мероприятии.