Власти Крыма продлили желтый уровень террористической опасности

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На территории северо-восточной части Крыма до 22 декабря продлили желтый уровень террористической опасности, заявил глава региона Сергей Аксенов. В своем Telegram-канале он написал, что особый режим касается городских округов Армянск, Джанкой, Керчь, Красноперекопск, а также Джанкойского, Красноперекопского и Ленинского районов. Кроме того, желтый уровень опасности продлили на объектах следующих местных ведомств: Министерства транспорта, Министерства жилищно-коммунального хозяйства, Министерства здравоохранения, Министерства топлива и энергетики, Министерства промышленной политики и Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации.

Все необходимые меры для обеспечения безопасности принимаются соответствующими силовыми структурами и правоохранительными органами, — заметил Аксенов.

Глава региона добавил, что ситуация в Крыму находится под контролем органов власти и органов местного самоуправления.

Ранее Telegram-канал Readovka сообщал, что ВСУ попытались атаковать аэродром Бельбек в Севастополе. Канал отмечал, ссылаясь на источники, что российские системы ПВО отразили все атаки дронов противника. Данную информацию в Минобороны пока не подтвердили.

Отмечается, что дроны были сбиты на подлете.