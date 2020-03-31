https://static.news.ru/photo/cae67a22-73de-11ea-abb2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

На территории Камчатки местные власти 1 апреля ввели режим полной самоизоляции в рамках борьбы с распространением коронавирусной угрозы.

Губернатор региона Владимир Илюхин внёс ряд изменений в собственный указ от 12 марта, согласно которому жители края не должны покидать свои дома. Исключениями являются случаи необходимости обращения за экстренной медицинской помощью или же возникновение угрозы жизни и здоровью людей.

Жителей Камчатки обязали соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра друг от друга в транспорте и других общественных местах, кроме автомобилей такси. После вступления в силу режима полной самоизоляции гражданам разрешается посещать ближайшие магазины, выгуливать животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания, выносить отходы до мусорных баков, сообщается на сайте регионального правительства.

Как ранее писал NEWS.ru, власти 51 региона РФ ввели на своих территориях режим самоизоляции.

Контролем за соблюдением гражданами режима самоизоляции в столичном регионе займутся полицейские. Нарушителей они будут сопровождать до дома.