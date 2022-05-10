«Ведомости» узнали, кто может стать главой Саратовской области В «Ведомостях» сообщили, что новым главой Саратовской области может стать Бусаргин

Роман Бусаргин / Фото saratov.gov.ru

Временно исполняющим обязанности главы Саратовской области может стать председатель местного правительства Роман Бусаргин, пишут «Ведомости» со ссылкой на источников, близких к администрации президента (АП). Ранее губернатор Саратовской области Валерий Радаев сообщил, что уходит в отставку. Он занимал эту должность с 2012 года и переизбирался на пост в 2017 году, собрав 74,63% голосов избирателей. В 2022 году срок его полномочий подходит к концу.

Басаргин уроженец региона и давно работает на разных должностях в области, а сейчас возглавляет правительство области, поэтому предполагается преемственность после ухода с поста главы региона Валерия Радаева, — заявили в газете.

41-летний Бусаргин начал работать в администрации Саратовского района. Затем он продолжил работу в руководстве города Энгельс, выполняя обязанности на разных должностях. В октябре 2018 г. его назначили заместителем председателя областного правительства. Бусаргин стал вице-губернатором, а позже был назначен председателем правительства области в 2020 г.

Ранее стало известно, что свой пост оставил губернатор Кировской области Игорь Васильев. Он заявил, что попросил президента России перевести его «на работу на федеральном уровне» и глава страны поддержал его в этом желании.

Также стало известно, что губернатор Томской области Сергей Жвачкин покинул свой пост. В своём заявлении он сослался на то, что является «одним из самых взрослых губернаторов в стране», поэтому готов уступить «дорогу молодым».

Губернатор Рязанской области Николай Любимов сообщил, что не будет выдвигаться на пост главы региона на следующий срок, однако продолжит работу в качестве главы региона до окончания контракта.