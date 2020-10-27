Вандалы порвали баннеры в честь 75-летия Победы на мемориале в Чите

Неизвестные порвали несколько баннеров, установленных в честь 75-летия Победы на мемориале в Чите. Там были изображены архивные фотографии с лицами участников Великой Отечественной войны.
Администрация краевого центра призвала местных жителей не проходить мимо актов ванализма и обращаться в полицию.
Не проходите мимо, сообщайте в полицию, если видите, как кто-то пытается осквернить память о подвиге нашего народа в Великой Отечественной войне, унёсшей миллионы жизней! — приводит «МК в Чите» слова чиновников.
Ранее NEWS.ru писал, что житель Перми Даниил Шестаков, обвиняемый по делу о реабилитации нацизма, в ходе судебного заседания не признал свою вину. Молодой человек, как считают следователи, весной разместил на сайте «Банк памяти» фото воевавшего на стороне нацистов генерала Андрея Власова.