Вандалы порвали баннеры в честь 75-летия Победы на мемориале в Чите

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Губернатор Омской области Александр Бурков потребовал, чтобы лица, ответственные за ситуацию, из-за которой пациентов возили на скорой помощи 12 часов, были установлены в течение дня 28 октября.

27 октября у здания омского Минздрава появились две машины скорой помощи. В них находились заражённые коронавирусом люди в тяжёлом состоянии. У одного из пациентов поражение лёгких составляло 80%. Оказалось, что...