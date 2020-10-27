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Вандалы порвали баннеры в честь 75-летия Победы на мемориале в Чите

11:22, 28 октября 2020
Фото: admin.msuchita.ru

Неизвестные порвали несколько баннеров, установленных в честь 75-летия Победы на мемориале в Чите. Там были изображены архивные фотографии с лицами участников Великой Отечественной войны.

Администрация краевого центра призвала местных жителей не проходить мимо актов ванализма и обращаться в полицию.

Не проходите мимо, сообщайте в полицию, если видите, как кто-то пытается осквернить память о подвиге нашего народа в Великой Отечественной войне, унёсшей миллионы жизней!приводит «МК в Чите» слова чиновников.

Ранее NEWS.ru писал, что житель Перми Даниил Шестаков, обвиняемый по делу о реабилитации нацизма, в ходе судебного заседания не признал свою вину. Молодой человек, как считают следователи, весной разместил на сайте «Банк памяти» фото воевавшего на стороне нацистов генерала Андрея Власова.

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