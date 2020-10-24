Обвиняемый в реабилитации нацизма на «Бессмертном полку» не признал вину

https://static.news.ru/photo/fc480c28-1764-11eb-9999-fa163e074e61_660.jpg Даниил Шестаков Фото: СК РФ/ТАСС

Житель Перми Даниил Шестаков, обвиняемый по делу о реабилитации нацизма, в ходе судебного заседания не признал свою вину. Молодой человек, как считают следователи, весной разместил на сайте «Банк памяти» фото воевавшего на стороне нацистов генерала Андрея Власова.

Нет, не признаю, — ответил Шестаков на вопрос судьи о признании вины, сообщает корреспондент ТАСС.

При этом во время дачи показаний, как сообщал Следственный комитет, он раскаялся в содеянном.

Ранее такие же обвинения были выдвинуты против ещё одного жителя Перми, жителей Кемерово и Казани и против молодого человека из Волгограда. Они загрузили на сайт «Бессмертного полка» фото группенфюрера СС Андрея Шкуро, руководителя гестапо Генриха Мюллера и Адольфа Гитлера.

NEWS.ru публиковал видео допроса нескольких фигурантов.