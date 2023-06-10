В Запорожье сообщили о начале ночного контрнаступления ВСУ Рогов заявил о начале очередного ночного контрнаступления ВСУ в Запорожской обрасти

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины в ночь на 10 июня начали очередную попытку контрнаступления, написал в своем Telegram-канале председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, российская армия отвечает «шквальным гостеприимством».

Понеслась! ВСУ пошли в очередное ночное наступление. Наши воины встречают их с характерным горячим и шквальным русским гостеприимством, — написал Владимир Рогов.

9 июня президент России Владимир Путин заявил, что украинское наступление началось. По его словам, об этом говорит использование Киевом стратегических резервов. Глава государства добавил, что ВСУ не достигли поставленных целей ни на одном участке фронта благодаря мужеству российских солдат и правильной организации войск.

До этого Рогов заявил, что украинские военные пытаются начать полномасштабное контрнаступление на Запорожском направлении в зоне СВО. По его словам, попытки продолжаются уже четыре дня подряд, однако никаких успехов у ВСУ пока не наблюдается.

CNN отмечал со ссылкой на источники в Белом доме, что Вашингтону известно о больших потерях ВСУ в живой силе и технике в ходе контрнаступления. По данным телеканала, украинская армия столкнулась с хорошо укрепленными российскими позициями.