В Забайкальском крае застрелили полицейского В Забайкальском крае в служебной машине обнаружили тело полицейского с огнестрельным ранением

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Акшинском районе Забайкальского края неизвестные застрелили полицейского, сообщили в пресс-службе УМВД России по региону. Сотрудник находился в командировке, его тело с огнестрельным ранением было обнаружено в служебном автомобиле.

По предварительным данным, сотрудник управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД находился в командировке в Акшинском районе. Сегодня [18 сентября] в служебном автомобиле было обнаружено его тело с огнестрельным ранением, — говорится в сообщении.

На месте происшествия работают сотрудники регионального УМВД совместно с коллегами из межмуниципального отдела МВД России «Акшинский». Обстоятельства гибели сотрудника полиции выясняются.

Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Забайкалью, полицейского застрелили днем 18 сентября. Возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». Расследованием занимается первый отдел по расследованию особо важных дел регионального следственного управления. Следственная группа и сотрудники полиции работают на месте происшествия. Исполняющий обязанности руководителя следственного управления СК по региону Алексей Вольный взял ход расследования под свой контроль.

Ранее в подмосковном Можайске 73-летний пенсионер напал с ножом на жену, а затем на сотрудника полиции. Пенсионер нанес супруге множественные ножевые ранения, а одному из прибывших на место полицейских порезал голень. После этого он устроил пожар в собственном доме. Пострадавшие и нападавший госпитализированы. Причины агрессивного поведения пенсионера неизвестны.