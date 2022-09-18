В Подмосковье пенсионер ранил ножом жену и полицейского

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Подмосковье 73-летний пенсионер напал с ножом на жену, а затем на сотрудников полиции, пишет MK.RU. По данным газеты, после этого он устроил пожар в собственном доме.

Инцидент произошел в городе Можайске. Пенсионер нанес супруге множественные ножевые ранения, а одному из прибывших на место полицейских порезал голень. Пострадавшие и нападавший госпитализированы. Причины агрессивного поведения пенсионера неизвестны. По предварительным данным, у него проблемы с психикой.

Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Возгорание ликвидировано.

Ранее сообщалось, что 85-летний житель Москвы напал на свою слепую дочь и нанес ей несколько ударов топором по голове. 55-летняя женщина попала в больницу в критическом состоянии. В момент задержания мужчина находился в неадекватном состоянии и не мог объяснить причину своего поступка.

В Краснодарском крае 69-летний пенсионер, будучи в состоянии алкогольного опьянения, устроил резню. Он зарезал незнакомого ему 47-летнего мужчину, а затем 74-летнего соседа, с которым у него сложились неприязненные отношения. После этого он ранил его жену и сына.