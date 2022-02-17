Московский пенсионер напал на свою слепую дочь с топором

В Москве 17 февраля 85-летний гражданин набросился с топором на свою слепую дочь. В результате нападения 55-летняя женщина получила серьёзные травмы, врачи борются за её жизнь, сообщает Telegram-канал SHOT.

Инцидент случился во дворе дома на улице Криворожской. По предварительной информации, пенсионер в невменяемом состоянии нанёс несколько ударов топором по голове своей дочери. Сообщается, что нападавший находится в неадекватном состоянии и не может ничего объяснить.

В пресс-службе ГУ МВД Москвы подтвердили NEWS.ru, что мужчина задержан.

Мы можем подтвердить, что задержан мужчина, который причинил женщине телесные повреждения. Он доставлен в отдел полиции, проводится проверка, — сообщили в ведомстве.

Пострадавшая, инвалид I группы с рождения, сейчас находится в критическом состоянии, врачи делают всё возможное, чтобы спасти её.

Ранее на Сахалине пенсионер совершил три разных нападения с ножом за один день. Сначала правоохранительные органы были оповещены о нападении на 49-летнюю женщину. Спустя некоторое время он напал ещё на одну женщину — на автобусной остановке. Третий случай произошёл в торговом павильоне. Мужчина, угрожая ножом, пытался забрать товар в магазине.