Пьяный пенсионер зарезал двоих соседей в Краснодаре

https://static.news.ru/photo/3cf61eaa-92d5-11ea-be97-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники правоохранительных органов обвинили 69-летнего жителя Краснодарского края в убийстве двоих людей. По версии следствия, нападавший был пьян.

У него сложились неприязненные отношения с соседями. Он пошёл к ним, по дороге зарезав 47-летнего мужчину, передаёт «Регион Online».

Предполагаемый преступник зашёл в дом 74-летнего соседа и начал с ним конфликт из-за приватизации здания. Он зарезал 74-летнего хозяина дома и нанёс удары его сыну и жене.

В настоящее время возбуждено уголовное дело, пострадавшие находятся в больнице.

Как писал NEWS.ru ранее, на территории Тверской области 26 апреля произошла трагедия — женщина-опекун задушила двухлетнюю девочку-сироту. Убийство случилось в деревне Кривцово Калининского района, сообщили журналистам представители СК РФ.