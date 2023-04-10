В Забайкалье 15-летняя девочка умерла от отравления алкоголем

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Забайкальском крае 15-летняя девочка умерла после употребления крепкого алкоголя, сообщается на сайте следственного управления СКР по региону. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Согласно материалам дела, 6 апреля девушка отмечала день своего рождения в поселке Дарасун вместе со знакомыми и выпила некоторое количество крепкого алкоголя. Вечером того же дня ее самочувствие ухудшилось, а на следующий день она скончалась.

По предварительным данным, смерть девушки наступила от отравления алкоголем. Следователи назначили проведение судебной медицинской экспертизы для выяснения причин смерти, — говорится в сообщении.

В ходе расследования допрошены друзья девочки и ее родственники, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Кроме того, в рамках уголовного дела будет изучена и дана правовая оценка деятельности должностных лиц органов, обеспечивающих защиту прав несовершеннолетних.

Ранее в Ленобласти 17-летний подросток умер после курения электронных сигарет. Вскрытие показало, что он скончался в результате отравления неизвестным веществом. Чем именно отравился подросток, устанавливают специалисты. Школьник воспитывался в благополучной семье, хроническими заболеваниями не страдал.