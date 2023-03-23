В Ленобласти подросток умер после курения электронных сигарет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В городе Всеволожске Ленинградской области родители обнаружили мертвым своего 17-летнего сына, рядом с которым лежали две электронные сигареты разного типа, сообщает Telegram-канал SHOT. Вскрытие показало, что школьник скончался в результате отравления неизвестным веществом.

По сведениям канала, семья, в которой воспитывался подросток, является благополучной. Родители уверяют, что какими-либо хроническими заболеваниями их сын не страдал. Чем именно отравился подросток, в настоящее время устанавливают специалисты.

В январе глава думского комитета по охране здоровья Дмитрий Хубезов сообщил, что депутаты Госдумы рассматривают вопрос о запрете всех видов вейпов. Нарколог Александр Курчицкий эту идею поддержал. Он отметил, что курение электронных сигарет вызывает психологическую и физиологическую зависимость, а также провоцирует развитие тяжелого заболевания — облитерирующего бронхита. Врач подчеркнул, что вейпы особенно вредны для подростков и при этом указал на рост числа курильщиков электронных сигарет среди них.

Премьер-министр Михаил Мишустин в ходе отчета в Госдуме заявил, что кабмин изучит вопрос о запрете вейпов.