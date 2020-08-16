В Югре зафиксирован рекордный минимум заражений коронавирусом

https://static.news.ru/photo/5f8d04ee-df90-11ea-ba3e-fa163e074e61_660.jpg Фото: admhmansy.ru

Только 90 новых случаев заражения коронавирусом подтверждены медиками в Ханты-Мансийском автономном округе за минувшие сутки. Меньше сотни таких диагнозов в регионе зафиксировано впервые за лето, сообщает региональный оперативный штаб по контролю за распространением инфекции.

В общей сложности больных в Югре сейчас 18 518 человек. Новые случаи выявлены в 15 муниципалитетах. Регион занимает шестое место в России по общему числу случаев коронавируса.

Кроме этого, за весь период пандемии умерли 149 человек, вылечились 16,3 тысячи человек.

Режим обязательной самоизоляции в ХМАО был введён с 31 марта по 5 апреля. Потом его продлили до 23 августа, однако лишь для пожилых граждан, беременных и людей с хроническими заболеваниями.

С 17 августа Югра переходит на второй этап снятия ограничений. Работу возобновят кафе, учреждения дополнительного образования, стоматологические клиники, фитнес-центры. Помимо этого, будут разрешены занятия физкультурой и спортом на открытом воздухе, проведение спортивных мероприятий без зрителей, деятельность учреждений культуры для индивидуальных занятий и репетиций. Также снимут запрет на проведение экскурсий на открытом воздухе, но ограничат численность группы пятью экскурсантами.

Ранее, как писал NEWS.ru, чиновники анонсировали начало третьего этапа тестирования российской вакцины от коронавируса, которая была первой в мире зарегистрирована в начале августа.