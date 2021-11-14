В Якутии судью и сотрудника ФСБ заподозрили в браконьерстве

В Якутии по подозрению в незаконной охоте задержаны пять человек, в числе которых председатель районного суда, сотрудник ФСБ и судебный пристав. У них изъяли 13 туш дикого оленя и одну тушку соболя. По факту произошедшего проводится проверка, сообщает Sakhaday.

Охотников задержали в зоне абсолютного покоя резервата Сюгджэр в Нюрбинском районе, где запрещены не только охота, но даже прогулки. Они заявили , что заблудились в пургу, из-за отсутствия информационных аншлагов не знали о том, что попали в зону покоя резервата. По их словам, животные были добыты в приграничной территории.

У четверых охотников, помимо добычи, были изъяты ружья. У пятого — судьи — этого сделать не удалось, поскольку он обладает особым статусом.

По сведениям местных СМИ, в числе подозреваемых в браконьерстве председатель Нюрбинского районного суда Дмитрий Иванов, судебный пристав Григорий Иванов и сотрудник ФСБ Арнольд Герасимов.

Ранее сообщалось, что депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина заподозрили в убийстве лося без разрешения. Неподалёку от места разделки туши полицейские нашли два чехла от ружей. В них находились охотничий карабин c прицелом ночного видения, тренога и патроны, а также охотничий билет и разрешение на данное оружие на имя Рашкина. Кроме того, на этой же территории найдены стреляные пуля и гильза.

Рашкина поймали с тушей убитого лося в машине. По утверждению самого депутата, он её нашёл, пока гулял в лесу, и решил взять с собой домой. Парламентарий также заявил, что готов явиться к следователю для установления истины по делу.